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Hakkari'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:18
Hakkari'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Vezirli Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AVY 019 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arda Kameri, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobilin devrilme nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

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