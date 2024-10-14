Hakkari'de Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hakkari'de bir pikap ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü civarında gerçekleşti.

Pikap ile otomobilin çarpıştığı anın ardından sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemedi. Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kazada yaralananlardan biri ağır olmak üzere toplam 6 kişi, ambulanslarla Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.