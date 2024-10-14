DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,43 0,26%
ALTIN
2.921,69 0,22%
BITCOIN
2.219.327,58 -3,32%

Hakkari'de Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:53
Hakkari'de Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hakkari'de bir pikap ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü civarında gerçekleşti.

Pikap ile otomobilin çarpıştığı anın ardından sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemedi. Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kazada yaralananlardan biri ağır olmak üzere toplam 6 kişi, ambulanslarla Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Tamamlandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar
3
İtalya'daki Muhalefetten Hükümete ve AB'ye Çağrı
4
Firari Hükümlü Eskişehir'de Metruk Bir Binada Yakalandı
5
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı
6
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
7
Elazığ'da Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor