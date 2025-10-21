Hakkari'de Sağanak Ulaşımı Zora Soktu: Sere Solan'da Su Birikintileri

Gece başlayan sağanak sabaha kadar etkisini artırdı; Sere Solan'da araçlar güçlük çekti, Karayolları ekipleri iş makinesiyle yoldaki taşları temizledi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:18
Hakkari'de sağanak ulaşımı zorlaştırdı

Gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde zaman zaman etkisini artırdı. Kent merkezinde ve çevre mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sere Solan mevkisinde birikintiler nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurla birlikte sürüklenen taşlar yollarda engel oluşturdu.

Karayolları ekipleri, bölgedeki müdahalede yağmur suyuyla sürüklenip yolda biriken taşları iş makinesiyle temizledi.

