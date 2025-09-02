Hakkari'de Şarampole Devrilen Pikap: 2 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Hakkari'ye 7 kilometre mesafedeki Otluca köyü yolunda, Yılmaz Ertunç idaresindeki 30 AD 128 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılanlar arasında sürücü ile Sefer ve Zümrüt Ertunç yer aldı.

Hastane ve Durum

Sürücü ile Sefer ve Zümrüt Ertunç, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Sefer ve Zümrüt Ertunç hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü ise yoğun bakım servisine alındı.

