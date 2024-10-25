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Hakkari'de Tarım Öğrencileri Elma Hasadı Gerçekleştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tarım öğrencileri, elma hasadı etkinliğine katıldı ve uygulamalı eğitim aldılar.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:51
Hakkari'de Tarım Öğrencileri Elma Hasadı Gerçekleştirdi

Hakkari'de Elma Hasadı Eğitim Etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarım sınıfı öğrencileri, elma hasadına katılarak uygulamalı eğitim deneyimi yaşadı.

Uygulamalı Eğitimlerle Tarıma Yakınlık

Tarım alanında çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiği okulda, öğrenciler, Okul Müdürü Enver Yaşar ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit eşliğinde Bulgurlu köyü'nde elma hasadı yaptı.

Pratik Bilgilerle Donandılar

Öğretmen ve çiftçilerden elma üretimi konusunda bilgi edinme fırsatı yakalayan öğrenciler, topladıkları elmaları özenle kasalara yerleştirdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Fatih Azizoğlu, pratik eğitimlerin öğrenciler üzerindeki etkisinin daha kalıcı olduğunu vurguladı. Azizoğlu, "Öğrencilere okulda aldıkları teorik eğitimin yanı sıra, uygulamalı eğitimler de veriyoruz. Bugün bitki zararlıları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık ve ardından elma hasadına geçtik," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Gözünden

Öğrencilerden Yücel Görez, "Bugün tarım hakkında birçok yeni bilgi edindim. Elma bahçesi ve hasadı hakkında yapılan bilgiler çok öğreticiydi," dedi.

Çiftçilerden Teşekkür

Öğrencilerin katkılarından dolayı teşekkür eden çiftçi Nahit Şener, "Yaklaşık 20 ton elmanın hasadını gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan elmalarımızı aldıktan sonra geri kalanını satıyoruz. Öğrenciler sayesinde çalışma süresimizi kısaltmayı başardık. Hem öğrenip hem de eğlenerek hasat yaptılar," ifadelerini kullandı.

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