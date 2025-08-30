Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile 65 NK 428 plakalı pikap çarpıştı. Kazada, pikapta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk olarak Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır durumda olan yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kaza sonucunda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Soruşturma

Kazada sıkışan 3 kişi ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla Hakkari'deki hastanelere sevk edildi. Kaza haberini alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu; Çelik, görevilerden bilgi aldı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, pikapta bulunanların düğün için Hakkari'ye gittiklerinin öğrenildiğini bildirdi.

