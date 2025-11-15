Hakkari'de Yağmur ve Kar Etkili: Otluca Beyaza Büründü

Hakkari'de akşam başlayan yağmur şehir merkezinde sürerken, yüksek kesimlerde kar etkili oldu; Otluca köyü ve çevre dağlar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:11
Gece başlayan yağmur sabaha kadar sürdü, yükseklerde kar görüldü

Hakkari merkezde dün akşam başlayan yağmur, sabah saatleri itibarıyla kent genelinde etkisini sürdürdü.

Şehir merkezinde aralıklı yağış devam ederken, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi. Merkeze bağlı Otluca köyü'nde kar yağışı yoğunlaşırken, köyden gelen bazı araçların beyaz örtüyle kaplandığı gözlendi.

Köy sakinleri, yüksek bölgelerde kar yağışının yoğun olduğunu, şehir merkezinde ise yağmurun sürdüğünü belirtti.

Kent merkezini çevreleyen dağlar sabah saatleriyle birlikte tamamen beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesi, yüksek bölümlerde kar yağışının devam edeceğine işaret ediyor.

Genel olarak şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

