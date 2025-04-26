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Hakkari'deki Dev Ceviz Ağacı Dikkat Çekiyor

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki dev ceviz ağacı, geniş kovuğuyla hem ilgi topluyor hem de 10 kişinin sığabileceği bir alan sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:58
Hakkari'deki Dev Ceviz Ağacı Dikkat Çekiyor

Hakkari'nin Durankaya beldesi, Çaylıca Mahallesi'nde bulunan bir ceviz ağacı ile gündemde. Bu ağaç, kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabileceği geniş yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bölgenin en eski ceviz ağaçlarından biri olarak değerlendirilen bu ağaç, uzun yıllardır meyve vermeye devam ediyor. İç kısmı zamanla boşalan ağacın kovuğu, ziyaretçilerine ilginç bir deneyim sunuyor.

Mahalle sakinlerinden Turgut Özatak, ceviz ağacının asırlık olduğunu ve gövdesinin oldukça geniş olduğunu vurguladı. Özatak, "Ağacın kovuğuna yaklaşık on kişi sığabiliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir paylaşım, gerçekten çok beğenildi. Bu durum köyümüzün imajı için de oldukça faydalı oldu. Her yıl meyvesini toplayarak kg'larla ceviz elde ediyoruz," dedi.

Hakkari'nin bu doğal zenginliği, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi...

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi...

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

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