Hakkari'nin Keskin Nişancıları, Uluslararası Yarışmada İkincilikle Gururlandırdı

Hakkari'nin Jandarma Ekibi Uluslararası Yarışmada İkincilik Kazandı

İzmir'de 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibi bir araya getirdi. Yarışmada, Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, göstermiş olduğu performansla ikincilik elde ederek jandarma teşkilatının gururu oldu.

Başarılar Terörle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor

Özel Harekat birlikleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla PKK terör örgütüne ağır darbeler indirirken, Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı bir mücadele sergilemeye devam ediyor. JÖH birlikleri, aldıkları zorlu eğitimlerle 24 saat göreve hazır durumda bulunarak, terörle mücadeledeki başarılarının yanı sıra yarışmalarda elde ettikleri derecelerle de dikkat çekiyor.

İkinci Olmanın Gururunu Yaşıyorlar

Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde organize edilen yarışmada, Bora-12 isimli Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği ile yarışan ekibin lideri Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip olarak ikinciliğin gururunu yaşıyor. Yarışmanın zorlu atmosferinde elde ettikleri başarıyı, şehit ve gazi silah arkadaşlarına armağan ettiklerini belirtiyorlar.

Başarılarının Ardındaki Motivasyon

Yağcı, yarışma için görevlendirildikleri günden itibaren organizasyonun başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını vurguladı. Hazırlıkları sırasında kendilerini destekleyen komutanlara teşekkür eden Yağcı, bu başarıyı kahraman şehitler ve gaziler için önemli bir anı olarak kaydettiklerini söyledi.

Terörle Mücadelede İleri Adımlar

Fatihler Jandıarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, terörle yapılan mücadelesine güçlenerek devam ediyor. Yağcı, "Bu uğurda daha başarılı olabilmek için eğitim, spor ve atış faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şehitlerimizden aldığımız güçle, ülke sınırları içinde ve dışında terörle mücadele edeceğiz." diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Taburu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sayısız başarılar elde etmeye devam edecektir.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu. Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı (solda) ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen (sağda), ekip (unsur) olarak ikinci oldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu. Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı (solda) ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen (sağda), ekip (unsur) olarak ikinci oldu.