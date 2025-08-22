DOLAR
Hakkari Şemdinli'de Ağaçlık Alan Yangını Söndürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyü kırsalında çıkan ağaçlık alan yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:56
Olay ve müdahale

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından yangında bazı ağaçların zarar gördüğü tespit edildi. Bölgedeki ekipler, olası alevlenmeleri önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulundu; soğutma çalışmaları devam ediyor.

