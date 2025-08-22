Hakkari Şemdinli'de Ağaçlık Alan Yangını Söndürüldü
Olay ve müdahale
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Söndürme çalışmalarının ardından yangında bazı ağaçların zarar gördüğü tespit edildi. Bölgedeki ekipler, olası alevlenmeleri önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaymakam Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulundu; soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.