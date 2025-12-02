Hakkarili dağcılar Gene Zor Tepesi'nde nesli tükenme tehlikesindeki gelinciği görüntüledi

Hakkari'de Gene Zor Tepesi tırmanışı sırasında Gıyasettin Tatlı liderliğindeki dağcılar, nesli tükenme tehlikesi altındaki gelinciği fotoğraf ve videoya aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:19
Doğa ve nadir tür gözlemi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki bir grup dağcı Gene Zor Tepesi tırmanışında nesli tükenme tehlikesi altında olan gelinciği görüntüledi.

Gıyasettin Tatlı liderliğindeki ekip, Gelezor köyünden başlayarak Çılkanyan Vadisi ve Nasturi Yaylası üzerinden zirveye ulaştı. Yol boyunca karşılaştıkları doğal güzellikler, karla kaplı manzaralar ve heyecanlı geçişler tırmanışı bir macera filmine dönüştürdü. Katılımcılar, doğayla iç içe olmanın verdiği huzur ve adrenalinini bir arada yaşadı.

Tırmanış sırasında ekipten Gıyasettin Tatlı, kayalıklar arasında hızlı ve çevik bir şekilde hareket eden gelinciği fark etti. Tatlı, hayvanı hem fotoğrafladı hem de videoya kaydetti. Dağcılar, gelinciğin hareketlerini izleyerek heyecan dolu anlar yaşadı.

Gıyasettin Tatlı "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

