Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende sanatçılar ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:16
Türk Tiyatrosu'nun duayeni Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene sanat camiası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından salonu duygusal anlar kapladı; alkışlar ve gözyaşları birbirine karıştı. Anısına hazırlanan bir VTR gösterimi de sunuldu.

Katılım

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan, Nevra Serezli, Halit Ergenç, Göksel Kortay, Erol Evgin, Murat Ovalı ile çok sayıda seveni katıldı.

Konuşmalar

Halit Ergenç

Gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada Halit Ergenç şunları söyledi: "Bugüne kadar ki en zor ama en onurlu görevlerimden biri. Bunun için sizlerle karşı karşıyayım. Bizim çok değerli hocamız, dostumuz, arkadaşımız, yol gösterenimiz Haldun Dormen ile onun kendisini adadığı bu sahneyi hayatımızda son defa paylaşıyoruz. Bu töreni de yine ondan öğrendiğimiz şekilde, lafı fazla uzatmadan, tempoyu düşürmeden, doğaçlamaya kaçmadan, mümkün olduğu kadar yapılan programa onun bize öğrettiklerine sadık kalarak bitirmeye gayret edeceğiz. O hepinizin Haldun Dormen’iydi, hepimizin. Herkesin onunla ilgili mutlaka söyleyecek saatleri, anılacak anıları var. Çok özel anları var. Tek bir ömre onlarca ömrü sığdırmış bir insandan bahsediyoruz. Hangimiz ne kadar onun için ne anlatsak azdır ve eksik kalır"

Göksel Kortay

Göksel Kortay konuşmasında tiyatronun ışığının söndüğünü söyleyerek şunları aktardı: "Karanlıkta kaldık. Biz bugün buraya onu son kez alkışlamaya, Türk Tiyatrosunun yaşayan ismi, kilometre taşlarından biri, parlak yıldızı Haldun Dormen’i uğurlamaya geldik. Haldun Dormen’i anlatmak o kadar zor ki, üstelik zaman kısıtlaması var. Onu anlatmak için sayfalar dolusu kitaplar yazsanız mümkün değil. Ben onun çok önemli iki özelliğini anlatmak istiyorum; Hiç keşkeleri yoktu. En olumsuz olayda bile derhal bir beyaz sayfa açar, ‘evet şekerim şimdi ne yapıyoruz?’ Derdi. Asla arkasına bakmazdı. İnatla, inançla, cesaretiyle, hayalleriyle hep ileriye yürürdü. Hiç dönüp bakmazdı. Bir diğer özelliği, paylaşımcılığıydı. Her şeyi paylaşırdı. Yaşamını, evini, sofrasını, yemeğini, tiyatrosunu, bilgilerini, yani paylaşabileceği ne varsa paylaşırdı. Bir de yaşam biçimini paylaşırdı ama bunu öyle belirgin bir şekilde yapmazdı"

Nevra Serezli

Nevra Serezli duygularını şöyle dile getirdi: "Haldun Dormen’in Türk Tiyatrosuna katkılarını saymakla bitmez. Onu daha iyi konuşma yapan birileri anlatabilir diye düşündüm. Çok üzgünüm geçmişimi, hocamı, yönetmenimi, rol arkadaşımı, yazarımı, dostumu kaybettim. Eğlendiğim, dertleştiğim, fikir aldığım insanı kaybettim. Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Ben Metin’in diğer yarısını kaybettim. 13 yıldır büyük acılar çekmiştim. Maalesef şimdi yine aynı acıyı çekiyorum. Hepimizin başı sağ olsun"

Erol Evgin

Erol Evgin ise anılarını paylaşarak, "Lise yıllarında Dormen Tiyatrosunun müdavimiydim. Her oyuna giderdim, gerçekten müthişti oyunları. Haldun Dormen hayranıydım. Modern Türk Tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Eleştirilerini o kadar zarif, o kadar kibarca dile getiren bir başka kimseyi tanımıyorum. Çok şey öğrendim ondan, sadece sahnede değil, insanlık olarak ta çok şey öğrendim. Sahnede öğrendiğim birçok şeyi sahnelerde bugün kullanıyorum. İnsan olarak ta, bir davetin ertesi günü telefon etmeyi Haldun Dormen’den öğrenmiştim. Çok zarif, çok özel bir insandı"

Ömer Dormen

Ömer Dormen babası için, "Herkesin Haldun abisi, dostu, hocası ama o benim babam. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu ama o tutkuyu herkesi dışarıda bırakarak yaşamadı. O kapsayıcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. Dormen ailesi kocaman bir aile oldu. Benim de, çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, şimdi de kardeşlerim oldu. Çok kocaman bir aile olduk. O hep üretti. Hastanede 6 ay yattı. 6 ayda iki oyun 1 tane kitap yazdı. Ölene kadar üretmek nedir, hepimize gösterdi. Bu törenin onun ruhuna ve asaletine uygun olması için çok çaba sarf ettik"

Haldun Dormen, Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

