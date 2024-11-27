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Halep Kırsalında Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar Patlak Verdi

Halep kırsalında Esed rejimi ile HTŞ arasında çatışmalar başladı. HTŞ, önemli yerleri ele geçirerek kontrol alanını genişletiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:53
Halep Kırsalında Esed Rejimi ile HTŞ Arasında Çatışmalar Patlak Verdi

Halep Kırsalında Gerginlik Artıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Önemli Noktalar Ele Geçirildi

Sabah saatlerinde başlayan çatışmalar sonucunda, HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar Halep'in batı kırsalındaki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı gibi stratejik noktaları ele geçirdi. Ayrıca, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi ve çevresindeki birçok köy de kontrol altına alındı.

HTŞ'nin ele geçirdiği bölgeler arasında 46. Liva, Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köyleri yer alıyor.

Çatışmaların Etkileri

Rejim karşıtı grupların Halep kent merkezine 8 kilometre kadar yaklaşmasıyla birlikte, çatışmaların yoğunluğu da artıyor. Bu durum, HTŞ’nin 138 kilometrekarelik bir alanda kontrolü ele geçirmesine neden oldu.

Çatışmalara rağmen, Esed rejimi sivil yerleşim alanlarını da hedef almaya devam ediyor. Sivil yerleşimlere yönelik gerçekleştirilen karadan karaya atışlarla, bölgedeki sivil halkın durumu kritik bir hal alıyor.

Çatışmalardan kaçan birçok sivilin, İdlib kırsalına sığınma yoluna gittiği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplara ait askeri gruplar ve araçların, bölgede ilerlediği görüldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplara ait askeri gruplar ve araçların, bölgede ilerlediği görüldü.

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