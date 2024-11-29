DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,62 0,02%
ALTIN
2.966,84 -1,1%
BITCOIN
3.365.062,91 -2,27%

Halep'te Esed Rejimi ile Silahlı Gruplar Arasında Şiddetli Çatışma

Halep'te rejim karşıtı silahlı grupların, Esed güçleriyle çatışarak kent merkezine girmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:49
Halep'te Esed Rejimi ile Silahlı Gruplar Arasında Şiddetli Çatışma

Halep Kent Merkezinde Çatışmalar Alevlendi

Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında süregelen gerginlik, Halep kent merkezine sıçradı. Rejim karşıtı gruplar, bu sabah itibarıyla çatışmalara katılarak kente girmeye başladı.

İhtiyaçlar Karşısında Tansiyon Yükseliyor

Yerel kaynaklarda edinilen bilgilere göre, silahlı grupların kent merkezine girişi, bölgede büyük bir belirsizlik ve endişe yaratıyor. Vatandaşlar, çatışmaların getirdiği tehlikeler nedeniyle endişeli. Bu gelişmeler, Halep’in siyasi atmosferindeki değişimi de gözler önüne seriyor.

Rejim ve Muhalefet Arasındaki Çatışma Uzayıp Gidiyor

Çatışmaların yalnızca Halep ile sınırlı kalmayacağı ve ülke genelinde daha geniş çaplı mücadeleleri tetikleyebileceği ifade ediliyor. Süregelen çatışmalar, bölgedeki güvenlik dengelerini altüst etmeye aday görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti
2
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Bir Haftada İkinci Toprak Kayması
3
Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri
4
Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı
5
Kayseri'de Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi
6
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
7
TBMM'de Yeni Kanun Teklifleri: Devlet Memurları ve Sanayi Düzenlemeleri

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı