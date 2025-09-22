Halep'te PKK/YPG Saldırısı: 1 Asker Öldü, 2 Rehin

Halep'in kuzeyinde PKK/YPG'nin Suriye ordusuna saldırısında 1 asker öldü, 1 yaralandı ve 2 asker rehin alındı; ordu bölgeye takviye gönderdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:27
Halep'te PKK/YPG Saldırısı: 1 Asker Öldü, 2 Rehin

Halep'te PKK/YPG Saldırısı: 1 Asker Öldü, 2 Rehin

Yerel kaynaklar saldırıyı doğruladı; Suriye ordusu takviye gönderdi

Halep'in kuzeyinde, PKK/YPG mensuplarınca Suriye ordusuna ait bir araca düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara göre saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı.

Saldırının ardından Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin çevresine askeri takviye birlikleri gönderdi.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta