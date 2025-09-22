Halep'te PKK/YPG Saldırısı: 1 Asker Öldü, 2 Rehin

Yerel kaynaklar saldırıyı doğruladı; Suriye ordusu takviye gönderdi

Halep'in kuzeyinde, PKK/YPG mensuplarınca Suriye ordusuna ait bir araca düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara göre saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı.

Saldırının ardından Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin çevresine askeri takviye birlikleri gönderdi.