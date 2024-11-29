Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar İlerliyor: Savaşın Seyri Değişiyor

Halep Kent Merkezine Giriş Başladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ile çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine ilerlemeye başladı. Üç gündür süren çatışmaların sonucunda, gruplar batıdan Halep kent merkezine doğru ilerliyor.

Önemli İlerlemeler Kaydedildi

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra gibi kentin dış mahallelerinde, Esed rejimi güçlerinin yaptıkları savunma hatlarını kırarak Halep merkezine giriş yaptılar. Ayrıca, İdlib'in güneydoğusundaki M4 ve M5 kara yollarının kesişim yeri olan Serakip ilçesini kuzey ve güney yönlerinden kuşattıkları bildirildi.

Çatışmaların Başlangıcı ve Sonuçları

Halep'in batı kırsalındaki çatışmalar, 27 Kasım tarihinde Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında başlamıştı. Üç gün süren çatışmalar neticesinde, silahlı gruplar Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.