Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar, Şehir Dış Mahallelerine Yaklaştı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı. Çatışmalar, dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başlamıştı.

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimi ile iki gündür süren çatışmalar sonucunda, rejim karşıtı gruplar 400 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldı. Gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası, bu gruplar Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi’ne yaklaştı.

Son iki gün içinde yaşanan çatışmalar neticesinde, rejim karşıtı gruplar Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.