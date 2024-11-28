Halep'te Rus Saldırısı: 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Halep Kırsalında Kanlı Saldırı

Rusya'ya ait savaş uçakları, Suriye'nin Kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine gerçekleştirilen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Saldırıda 21 sivil yaralandı.

Hava Saldırısının Detayları

Alınan bilgilere göre, Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Daret İzze'ye hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının aktardığına göre, can kaybının yanı sıra 7'si çocuk olmak üzere toplam 21 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere acil olarak kaldırıldı.

Çatışmalar Devam Ediyor

Öte yandan, Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında son iki gündür çatışmalar yaşanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı. Saldırıda bir çok bina ve iş yeri hasar gördü.