Halı saha kavgası sonrası Vali Cahit Çelik Kiledere'de mağdurları ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, halı saha kavgasında zarar görenleri Kiledere'de ziyaret etti; adli süreç sürüyor, sağduyu çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:19
Niğde Valisi Cahit Çelik, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük Beldesi ile Niğde Merkez’e bağlı Kiledere Beldesi sakinleri arasında halı saha maçı sonrasında ortaya çıkan anlaşmazlığın istenmeyen boyuta ulaşması sonucu olayda zarar gören mağdurları ziyaret etti.

Ziyarette Vali Çelik’e İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar ve Kiledere Belediye Başkanı İsmail Tereci eşlik etti. Program kapsamında Vali Çelik, olaydan etkilendiği belirtilen Şahin ailesini ziyaret etti; aile bireyleriyle bir süre görüşerek yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı ve geçmiş olsun temennilerini iletti.

Vali Çelik'ten sağduyu çağrısı

Vali Çelik yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim için her zaman birincil önceliktir. Yaşanan her türlü olayı yakından takip ediyoruz. Bu tür hassas süreçlerde sağduyu, birlik ve kardeşlik duygularının korunması büyük önem taşımaktadır. Gerek adli gerek idari anlamda gerekli tüm çalışmalar ilgili birimlerimiz tarafından yürütülmektedir"

Öte yandan, Yazıhüyük beldesinde meydana geldiği öne sürülen olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerin sürdüğünü ve vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunulduğunu bildirdi.

