Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı

Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz yıl dönümünde Haliç'te düzenlenen törende Patrik Bartholomeos suya haç attı; haçı çıkaran Vasilios Konstantinidis oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:14
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Tören, İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde saygı ve heyecanla gerçekleşti.

Törenin yapıldığı yer ve katılımcılar

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde başlayan ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haliç Sahili'ndeki anlar

Ayin sonrası kalabalık Haliç Sahili'ne geçti. Burada Patrik Bartholomeos, suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Patrik Bartholomeos'un haçı suya atmasıyla yaklaşık 30 kişi Haliç'in soğuk sularına atladı ve haçı sudan çıkarmak için yarıştı.

Yoğun mücadele sonunda haçı sudan çıkarmayı başaran isim Vasilios Konstantinidis oldu. Töreni kıyıdan çok sayıda turist ve vatandaş izledi.

Görüntüler

Törende yaşanan kıyasıya yarış ve anlar dronla görüntülendi, bu görüntüler törene katılanların ve izleyenlerin dikkatini çekti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

