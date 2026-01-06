Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı

Haliç'te denizden haç çıkarma töreni

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Tören, İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde saygı ve heyecanla gerçekleşti.

Törenin yapıldığı yer ve katılımcılar

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde başlayan ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haliç Sahili'ndeki anlar

Ayin sonrası kalabalık Haliç Sahili'ne geçti. Burada Patrik Bartholomeos, suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Patrik Bartholomeos'un haçı suya atmasıyla yaklaşık 30 kişi Haliç'in soğuk sularına atladı ve haçı sudan çıkarmak için yarıştı.

Yoğun mücadele sonunda haçı sudan çıkarmayı başaran isim Vasilios Konstantinidis oldu. Töreni kıyıdan çok sayıda turist ve vatandaş izledi.

Görüntüler

Törende yaşanan kıyasıya yarış ve anlar dronla görüntülendi, bu görüntüler törene katılanların ve izleyenlerin dikkatini çekti.

HRİSTİYAN İNANCINA GÖRE HZ. İSA'NIN DOĞUMU VE VAFTİZ EDİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜ OLDUĞU GÜN İNANCIYLA HALİÇ'TE DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ YAPILDI. DENİZE ATLAYAN GENÇLER, PATRİK BARTHOLOMEOS'UN ATTIĞI HAÇI ÇIKARMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI. O ANLAR İSE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.