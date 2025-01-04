Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde Test Sürüşleri Yakında Başlayacak

Edirne'de Hızlı Tren Projesinde Son Durum

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne etabında kısa bir süre içinde test sürüşlerine başlanacağını duyurdu. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarında %92 seviyesinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

Vali Sezer, projenin Edirne kısmında özellikle üst yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "Bu bölümde yakın zamanda deneme ve test sürüşleri yapılacak," dedi. Ayrıca, kent merkezindeki çalışmaların da neredeyse tamamlandığını vurguladı.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlamayı hedefliyor. Proje, toplamda 3 etaptan oluşmakta ve 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabı ise tamamlanma aşamasına geldi. Bu hattın yapımına Haziran 2019'da başlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak. Yolcu trenleri için seyahat süreleri 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşerken, yük trenlerinin seyahat süreleri de 8 saat 30 dakikadan 3,5 saate inecek.

İpek Demiryolu'nun Önemli Bağlantısı

Proje tamamlandığında, İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen kısmının Avrupa bağlantısını oluşturacak önemli halkalardan biri olacağı belirtiliyor. Yeni hızlı tren hattıyla 229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli taşıma yapma imkanı sağlanacak.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kısmında kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağı bildirildi.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kısmında kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağı bildirildi.