Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor

SSB Başkanı Haluk Görgün: 'Köklerden Ufuklara' panelinde yükseliş hikayesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli'nde konuştu. Görgün, Türkiye'nin elde ettiği başarının özünü; aklı stratejiye, stratejiyi teknolojiye, teknolojiyi ise ürüne dönüştürme kabiliyeti olarak özetledi.

Panel: Geçmişten geleceğe stratejik bir bakış

Görgün, panelin Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğunun köklerine dayanan kurumsal hafızasını ve geleceğe uzanan stratejik vizyonunu temsil ettiğini vurguladı. Etkinliğin, cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle şekillenen ve milli egemenlik temeline dayanan anlayışın günümüzdeki yansıması olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinin yalnızca teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda tarihsel bir yürüyüş olduğunu, Kurtuluş Savaşı'ndaki direniş ruhuyla bugünün yüksek teknoloji atılımları arasında doğrudan bağ bulunduğunu ifade etti. Görgün, "Köklerden Ufuklara" başlığının bu bağın kurumsal karşılığı olduğunu söyledi.

Yerli üretim, ekosistem ve sayısal güç

Görgün, Türk savunma sanayisinin artık sadece dışarıdan temin edilen sistemlerin kullanıcısı olmadığını, kendi özgün sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir aktöre dönüştüğünü belirtti. Bu dönüşümün bir teknik sıçramadan öte bir zihinsel devrim olduğunu vurguladı.

Konuşmada öne çıkan veriler şunlardı: Türkiye'de 3 bin 500'den fazla firma, 100 bine yaklaşan çalışan ile 1.380'in üzerinde savunma sanayisi projesi yürütülüyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliştirilen yerli sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde müttefik ülkeler için de tercih edilen çözümler haline geldi.

Görgün, savunma sanayisindeki başarının sadece ana entegratör firmalara değil, KOBİ'lerden üniversitelere, araştırma merkezlerinden teknoparklara kadar uzanan geniş bir ekosistemin ortak üretimi olduğunu aktardı.

Yerlilik ve ihracatta güçlü performans

SSB Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan politikalar, nitelikli insan kaynağı ve ekosistem odaklı kalkınma ile bugünlere gelindiğini belirterek, savunma sanayisinde ulaşılan %83'lük yerlilik oranı'nın bu yaklaşımın somut göstergesi olduğunu söyledi.

Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatına ilişkin şu verileri paylaştı: 2024'te ihracat yüzde 29 artışla 7,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekor kırdı; bu rakam 2024 hedefi olan 6,5 milyar dolar'ın %11 üzerinde gerçekleşti. Ayrıca geçen yıl 180 farklı ülkeye ihracat yapılırken, temmuz ihracatı yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar oldu ve ocak-temmuz dönemi ihracatı yaklaşık 4,6 milyar dolar'a yükseldi.

Küresel pazarlarda Türkiye'nin yükselen rolü

Görgün, uluslararası iş birliği ve temaslar sayesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinin dünyanın geniş bir coğrafyasına ihracat gerçekleştirebilir hale geldiğini vurguladı. Savunma sanayisinde rekabetin yalnızca ürünün teknik özellikleriyle değil, tedarik zinciri etkinliği, sahadaki başarının sürekliliği ve stratejik esneklikle ölçüldüğünü belirtti.

Görgün'ün sözleriyle, 'Bize, 'Türkiye neyi başardı?' diye sorulduğunda cevabımız nettir: Türkiye, aklını stratejiye, stratejisini teknolojiye, teknolojisini ise ürüne dönüştürmeyi başardı.' Panelde ele alınacak tarihsel perspektif, teknolojik atılım ve iletişim stratejilerinin bu anlam üretme sürecinin temel katmanlarını oluşturacağı ifade edildi.

Savunma sanayisi: Bir bağımsızlık manifestosu

Görgün, savunma sanayisini Türkiye'nin bağımsızlık manifestosu olarak tanımladı ve bu sektöre yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yazılmış stratejik mektuplar olduğunu söyledi. Panelin, bu mektubun yeni satırlarını birlikte yazma kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Konuşmasını şu değerlendirme ile tamamladı: Panelde yapılacak her tartışma, öneri ve katkının yalnızca bugünü değil, yarının stratejik üstünlüğünü de şekillendireceği; Başkanlık olarak teknoloji geliştiren, dünya trendlerini takip eden ve Türk firmalarının küresel çapta işler yapmalarına olanak sağlayan araçları geliştirmeye devam edecekleri vurgulandı.

