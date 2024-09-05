Haluk Levent, Nazilli'de Coşkulu Bir Konser Verdi

Haluk Levent, Nazilli'de Büyüledi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne aldı. Bu özel etkinlik, Nazilli Belediyesi tarafından düzenlendi ve belediye meydanında gerçekleştirildi.

Heyecan Dolu Bir Gece

Genç hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan konser, Levent'in sahne performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Sanatçı, 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen eserlerini dinleyicileriyle buluşturdu.

Özel Anlar ve Hediye Takdimi

Konser sırasında bir zeybek gösterisi de sergilendi. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Haluk Levent'i tebrik ederek ona kentin yöresel ürünlerinden oluşan özel bir hediye paketi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanının replikasını sundu.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.