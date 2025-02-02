Hama Katliamı'nın 43. Yılı: Muazzez Kerricha'nın Acı Hatıraları

Suriye'de, 1982'deki Hama katliamında iki çocuğu arasında seçim yapmaya zorlanan 82 yaşındaki Muazzez Kerricha, o günleri yeniden hatırladı. Rejim güçlerinin 2-28 Şubat 1982 tarihleri arasında gerçekleştirdiği katliam sırasında kaybolan erkek kardeşinden de bir daha hiç haber alamadığını ifade etti.

Katliamın 43. yıl dönümünde, olayların yaşandığı Emiriyye Mahallesi'nde AA ekibine konuşan Kerricha, yaşadığı dehşeti ve kayıplarını gözler önüne serdi.

Baas Rejiminin Korkunç Yüzü

Kerricha, eşi ve beş çocuğuyla evlerinin bodrumunda günlerce saklandıklarını belirterek, "Çocuklarımı kesmelerinden çok korkuyordum. Çünkü daha önce milleti bıçaktan geçirmişlerdi." dedi. Olaylar başladığında pencerelerin sallandığını, hemen bodruma indiklerini ve kapının arkasına toprak ile kitap yığdıklarını vurguladı.

Çocuklar Arasında Seçim Zorunluluğu

Rejim güçleri, 15 yaş üstündeki erkek çocuklarını toplayarak Kerricha'yı iki oğlu arasında seçim yapmaya zorladı. 16 yaşındaki Mahir ve 22 yaşındaki Macid ile birlikte 6 gün boyunca bodrumda saklanan Kerricha, birinin hayatını kurtarmak için ilk göz ağrısı Macid'den vazgeçti. "Oğlumu aldıkları an hayatımın en zor anıydı," diye hatırladı.

Tanıklık ve Acı Hatıralar

Katliamın üçüncü gününde dışarı çıkarak yaşananları gördüğünde Ömer Bin Hattap Camisi'nin doğusunun ceset dolu olduğunu belirtti. "Bizi götürdüklerinde nerede infaz edeceklerini düşünüyordum," diyen Macid Rammal, annesine kendisini feda ettiğini anlattı.

Hama Katliamı'nın Kayıpları

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tahminlerine göre, Hama Katliamı'nda en az 40 bin sivil, rejim güçleri tarafından katledildi. Bunun yanı sıra evlere baskınlar yaparak alıkoyulan 17 binden fazla sivilden bir daha haber alınamadı.

43 yıl geçmesine rağmen yaşanan bu trajik olayların acısı hala tazeliğini koruyor. Kerricha ve Macid'in anlatımları, Hama'daki katliamın unutulmaz izlerini tekrar gözler önüne serdi.

Suriye'de 1982'deki Hama katliamında iki evladı arasında tercihe zorlanan 82 yaşındaki Muazzez Kerricha, olaylar sırasında kaybolan erkek kardeşinden de bir daha hiç haber alamadı. Baas rejiminin yıkılmasının ardından, ülkede 43 yıldır adının dahi anılması yasaklanan Hama katliamının görgü tanıkları, yaşadıkları acı dolu günleri artık çekinmeden anlatmaya başladı. Hama'daki kanlı katliamın mağdurlarından olan 82 yaşındaki Muazzez Kerricha, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 1982'deki Hama katliamında iki evladı arasında tercihe zorlanan 82 yaşındaki Muazzez Kerricha, olaylar sırasında kaybolan erkek kardeşinden de bir daha hiç haber alamadı. Baas rejiminin yıkılmasının ardından, ülkede 43 yıldır adının dahi anılması yasaklanan Hama katliamının görgü tanıkları, yaşadıkları acı dolu günleri artık çekinmeden anlatmaya başladı. Hama'daki kanlı katliamın mağdurlarından olan 82 yaşındaki Muazzez Kerricha, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.