Hamaney: ABD ile Sorunlar 'Çözümsüz', Teslimiyete Kararlılık

Hamaney: ABD ile Sorunlar 'Çözümsüz', Teslimiyete Karşı Kararlılık

Tören ve ABD eleştirisi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki ikametgahında İmam Rıza'nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Törene ülkenin çeşitli kesimlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Hamaney, İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a düzenlediği saldırılara işaret ederek, düşmanların İran'ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

'ABD'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'teslimiyet' çağrılarına ilişkin Hamaney, 'İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır.' dedi.

İç birlik ve Cumhurbaşkanı'na destek çağrısı

Hamaney, ülkedeki bazı kesimlerin 'Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?' şeklindeki sorularını 'yüzeysel' bulduğunu ve meselenin derinliğinin anlaşılamadığını belirtti.

Ulusal birliğin korunmasının önemine vurgu yaparak, 'Bütün halk, memurlar, edebi ve kalem ehli olanlar, bütün güçleriyle milletimizin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorundadır.' ifadelerini kullandı.

Hamaney, farklı görüşlerin olabileceğini ancak devrimin temelleri ve ilkelerinin yıkılmaması gerektiğini belirterek, ülke yetkililerine özellikle üç kuvvetin (yasama, yürütme, yargı) uyumunun korunması gerektiğini söyledi. 'Halk, ülkenin hizmetkarlarını desteklemeli. Cumhurbaşkanını desteklemeli.'