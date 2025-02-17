Hamas, 5 Esirin Cesedini İsrail'e Teslim Edecek

Hamas, Gazze'deki 5 Esirin Cesedini İnteraktif Teslim Edecek

Hamas, 20 Şubat Perşembe günü, Gazze'deki 5 esirin cesedini İsrail'e teslim edeceğini açıkladı. Bu bilgi, İsrail devlet televizyonu Kan tarafından duyuruldu. Arabulucu ülkelerin devreye girmesiyle birlikte Hamas, cesetlerin teslim edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail ordusunun, cesetleri almak için gerekli hazırlıklara başladığı bildirildi. Hamas, esirlerin isimlerini sabah saatlerinde açıklayarak, cesetleri önceden belirlenen bir noktada, İsrail ordusuna ait ambulanslara teslim edecek.

İsrail, cesetlerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra ölen esirlerin ailelerine gerekli bilgileri iletecek.

Esir Takası Sürecinde Yeni Gelişmeler

Öte yandan, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak yedinci turunda, hayatta olan 3 İsrailli esirin daha serbest bırakılmasının beklendiği ifade ediliyor.

İsrail güvenlik kabinesi, bugün ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve esirlerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere toplandı. Kabine görüşmesine bağlı olarak, ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilecek.