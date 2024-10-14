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Hamas ABD'yi Gazze'deki Soykırım için Suçladı

Hamas, Gazze'deki saldırılar için ABD'yi sorumlu tutarak acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:55
Hamas ABD'yi Gazze'deki Soykırım için Suçladı

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırılarıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri yönetimini sorumlu tutarak açıklamada bulundu.

İsrail'in Tacizi

Özellikle Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulda düzenlenen hava saldırısına dikkat çeken Hamas, bu saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Eğer ABD yönetimi uluslararası suçları göz ardı etmeseydi, İsrail bu tür katliamları gerçekleştirmeye cesaret edemezdi," ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hamas, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek, saldırıları durdurmaları için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Saldırıların Kınanması

Açıklamanın devamında, Müfti Okulu'na düzenlenen saldırı, İsrail'in sığınma merkezlerini hedef alarak sivilleri kasten vurma politikasının bir parçası olarak nitelendirildi.

Gazze'deki saldırılarda en az 22 kişinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup, yaşamını yitirdiği ve 80'den fazla insanın yaralandığı aktarılmıştı.

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