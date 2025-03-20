Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun

Hamas'tan Açıklama: Görüşmeler Devam Ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırıların durdurulması ve işgalcileri anlaşmaya uymaya zorlamak için arabulucularla çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kanu, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, Filistin halkını savaşın etkilerinden korumak ve işgalcilerin Gazze'den çekilmesini sağlamak için çabaladıklarını kaydetti. Ayrıca, Gazze'ye yönelik ablukanın, aç bırakma eylemlerinin ve yürütülen soykırımın Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen harekete geçmesini gerektirdiğine dikkat çekti.

Mısır ve Katar'dan Ortak Çabalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefon görüşmesiyle Gazze'deki durumu değerlendirdi. Görüşmede, ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesi ve uygulanmasına ilişkin ortak çabalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ateşkesin Ardından Yeniden Şiddet

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesinin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlamış durumda. 18 Mart sabahından itibaren başlatılan saldırılarda, en az 710 kişinin hayatını kaybettiği ve 900'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.