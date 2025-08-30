DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.969,65 -1,03%

Hamas: Er-Rimal Bombalaması Sivilleri Tahliye Ettirmeye Zorluyor

Hamas, İsrail'in Er-Rimal'daki hava saldırısını soykırımın devamı ve sivilleri şehri terk etmeye zorlama amacıyla yapılan tırmanış olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:33
Hamas: Er-Rimal Bombalaması Sivilleri Tahliye Ettirmeye Zorluyor

Hamas: Er-Rimal Bombalaması Sivilleri Tahliye Ettirmeye Zorluyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal semtinde bir konut binasına düzenlediği hava saldırısını, soykırım savaşının bir devamı ve sivilleri şehri tahliye etmeye zorlamak için tırmanış olarak nitelendirdi.

Hamas'ın açıklaması

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Er-Rimal'daki binayı hedef almasının "işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırıda yedi Filistinlinin öldürüldüğü ve bazılarının yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, binanın hedef alınmasının onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının parçası olduğu vurgulandı. Hamas, eylemi "masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönem" olarak tanımladı.

İsrail'in iddiaları ve bölgedeki durum

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlenen saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürdü ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Bölgeden gelen görüntülerde ölü ve yaralıların olduğu görülmesine rağmen ordu, sivil kayıpları önlemek için tedbir aldığını savundu.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak söz konusu saldırıda İzzeddin Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını öne sürdü ve ordunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktardı.

Ordu ayrıca, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi genelinde düzenlenen ayrı operasyonlarda 58 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. Gazze kentini yeniden işgal etme planı kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan başta olmak üzere birçok mahallede yoğun bombalama operasyonları yürütüldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, sağlık kaynakları ve uluslararası çağrılar

AA'ya konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların Şeridin çeşitli bölgelerindeki apartmanları, sivilleri ve yardım bekleyen insanları hedef aldığını aktardı. Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletler'i "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etmeye, işgale karşı caydırıcı önlemler almaya ve liderlerini suçlarından sorumlu tutmaya" çağırdı.

Metinde ayrıca, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürdüğü" ve Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki çağrı ve emirlerinin görmezden gelindiği iddia edildi. İddialara göre, soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 835 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık sonucu 332 kişinin öldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
2
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı
3
Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı
4
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı
6
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta