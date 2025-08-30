Hamas: Er-Rimal Bombalaması Sivilleri Tahliye Ettirmeye Zorluyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal semtinde bir konut binasına düzenlediği hava saldırısını, soykırım savaşının bir devamı ve sivilleri şehri tahliye etmeye zorlamak için tırmanış olarak nitelendirdi.

Hamas'ın açıklaması

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Er-Rimal'daki binayı hedef almasının "işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırıda yedi Filistinlinin öldürüldüğü ve bazılarının yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, binanın hedef alınmasının onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının parçası olduğu vurgulandı. Hamas, eylemi "masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönem" olarak tanımladı.

İsrail'in iddiaları ve bölgedeki durum

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlenen saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürdü ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Bölgeden gelen görüntülerde ölü ve yaralıların olduğu görülmesine rağmen ordu, sivil kayıpları önlemek için tedbir aldığını savundu.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak söz konusu saldırıda İzzeddin Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını öne sürdü ve ordunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktardı.

Ordu ayrıca, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi genelinde düzenlenen ayrı operasyonlarda 58 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. Gazze kentini yeniden işgal etme planı kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan başta olmak üzere birçok mahallede yoğun bombalama operasyonları yürütüldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, sağlık kaynakları ve uluslararası çağrılar

AA'ya konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların Şeridin çeşitli bölgelerindeki apartmanları, sivilleri ve yardım bekleyen insanları hedef aldığını aktardı. Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletler'i "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etmeye, işgale karşı caydırıcı önlemler almaya ve liderlerini suçlarından sorumlu tutmaya" çağırdı.

Metinde ayrıca, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürdüğü" ve Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki çağrı ve emirlerinin görmezden gelindiği iddia edildi. İddialara göre, soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 835 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık sonucu 332 kişinin öldüğü bildirildi.