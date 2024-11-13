Hamas: Filistin Halkı, İsrail'in İlhak Planını Boşa Çıkaracak

Hamas, Filistin halkının İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme ve halkını yerinden etme planlarını boşa çıkaracağına dair kararlılığını vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, yaptığı yazılı açıklamada Filistinlilerin İsrail'in yıkım ve el koyma saldırılarına boyun eğmeyeceğini ifade etti. Nasıreddin, "Filistin halkı topraklarına bağlı kalacak ve İsrail işgal güçlerinin ilhak ve yerinden etme planının uygulanması amacıyla Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'teki yıkım operasyonlarına boyun eğmeyecektir. İsrail'in suçları, halkımızı daha kararlı bir şekilde topraklarına ve kutsallarına sarılmaya itecektir," dedi.

Ayrıca Nasıreddin, "İsrail'in Filistinliler hakkında işlediği suçların arttığı, aşırı sağcı İsrail hükümetinin ve aşırıcı bakanlarının izlediği faşist politikanın bir sonucudur," belirtti. Bu sözler, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, kendi partisinin grup toplantısında Batı Şeria'yı ilhak etme zamanının geldiğini öne sürdüğü açıklamalarının ardından geldi.

Smotrich, 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını savunarak, işgal altındaki bölgenin ilhak edilmesi için Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesini bir fırsat olarak değerlendirdi. 27 Ekim'de Kudüs'te yaptığı konuşmada, Gazze ve Batı Şeria'nın etkili bir şekilde ilhak edilmesi için çağrıda bulundu.

Filistin halkının bu gibi gelişmelere karşı duruşu ise, Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurulmasına ve Filistinlilerin bölgeden sürülmesi çağrılarına karşı güçlü bir direnç göstermeye devam edeceği yönünde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.