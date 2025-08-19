Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Hamas, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde uygulandığını belirttiği soykırım ve halkın açlığa mahkum edilmesine son verilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklama, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yayımlandı.

Açıklamada, söz konusu günün, İsrail'in 22 aydan uzun süredir iki milyondan fazla Filistinliye karşı yürüttüğü saldırıların ve aç bırakma politikasının gölgesinde anıldığı vurgulandı. Hamas, Netanyahu'nun BM kararları ve uluslararası çağrıları umursamadığını, Tel Aviv'in Gazze'deki sağlık sektörünü çökertmek üzere ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemeye devam ettiğini ifade etti.

Hamas, dünya ülkelerine ve hükümetlere şu adımları atma çağrısı yaptı: Gazze'deki soykırımın durdurulması, Netanyahu başta olmak üzere işgalci liderlerin yargılanması, İsrail'in izole edilmesi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve açlığa mahkum etme suçunun sonlandırılması.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yardım tedarikini engellemesi ve aç bırakma politikasını sürdürmesinin yanı sıra, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktaları aracılığıyla yapılan katliamların yansımalarının sorumluluğunun doğrudan ABD yönetimine ait olduğu belirtildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı abluka altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi kıtlığı ile yaygın açlık ve insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını vurguluyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'inin yıkıldığı, sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sık sık bulundukları bölgelerde hedef alındığı kaydedildi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor.

Temel malzemelerden yoksun bırakılan Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. İsrail ordusunun günlük saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef almaya devam ettiği aktarıldı.

Hamas açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 156 bin 573 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.