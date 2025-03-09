Hamas, Gazze Şeridi İçin 'Toplumsal Destek Komitesi' Kurulmasını Onayladı

Hamas, Gazze'nin yönetimi için 'Toplumsal Destek Komitesi' kurulmasına dair Mısır'ın önerisini onayladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:25
Hamas, Gazze Şeridi İçin 'Toplumsal Destek Komitesi' Kurulmasını Onayladı

Hamas, Mısır’ın Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere önerdiği "Toplumsal Destek Komitesi" kurulmasına yönelik onayını yineledi. Tüm seçimler gerçekleştirilene kadar bu önerinin kabul edildiği bildirildi.

Hamas, konuya dair bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş liderliğindeki heyetin Kahire’de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Toplantıda, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir takasının detayları ele alındı. Hamas heyeti, anlaşmanın tüm maddelerine uyulması ve derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, sınır kapılarının açılması ve insani yardım malzemelerinin Gazze’ye koşulsuz girişinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Heyetin, Gazze'nin yönetimi için bağımsız ulusal figürlerden oluşan bir "Toplumsal Destek Komitesi" kurulmasına onay verdiği belirtilirken, bu yapının Filistin iç uzlaşı süreci tamamlanana ve genel seçimler yapılana kadar geçici bir yönetim mekanizması olacağı vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı. Bunun ardından, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekildi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Anlaşmanın birinci aşamasında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'deki 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.

İkinci Aşama Müzakereleri Beklemede

Toplamda üç aşamadan oluşması beklenen anlaşmanın birinci aşamasının 42 günlük süresi içerisinde, 3 Şubat itibariyle ikinci aşama müzakerelerine başlanması gerekiyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına engel oldu. Birinci aşamanın 1 Mart'ta sona ermesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önerdi. İsrail, bu planı benimsemiş olsa da Hamas tarafından reddedildi. Bunun üzerine, Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemelerinin girişinin durdurulduğu açıklandı.

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