Hamas, Hollanda'daki Bakan İstifalarını 'Cesur ve Ahlaki Duruş' Olarak Övdü

Hamas, Caspar Veldkamp ve koalisyon bakanlarının istifalarını 'cesur ve ahlaki duruş' olarak nitelendirerek diğer hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:57
Hamas, Hollanda'da koalisyondaki bakanların istifasını "cesur ve ahlaki bir duruş" olarak nitelendirdi. Kuruluşun yazılı açıklamasında, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile diğer bakanların toplu istifası övgüyle karşılandı.

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım ve açlık savaşına karşı bu ilkeli tavır, insani değerleri temsil etmekle beraber, uluslararası hukuka bağlılığı teyit ediyor. Ayrıca masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği konusunda güçlü bir mesaj veriyor."

Açıklamada istifaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık ilan ettiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekilerek, atılan adımın uluslararası toplumu "İsrail'i boykot etmesi, onu cezalandırarak, soykırım ve açlık suçlarını durdurması için baskı yapması yönünde bir motivasyon" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Hamas, diğer hükümetlerden de "ahlaki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri, faşist işgal politikalarını reddetmeleri, caydırıcı yaptırımlar uygulamaları ve katliamları durdurmak ve Filistin halkına uygulanan ablukayı kaldırmak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Hollanda'da NSC'li bakanların istifası

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, parlamentoda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu vurgulamıştı.

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevi sürdüremeyeceğini belirterek istifa kararı aldığını duyurdu.

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum ise, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li bakanların da istifa ettiğini söyledi. Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Hamas, Hollanda'daki Bakan İstifalarını 'Cesur ve Ahlaki Duruş' Olarak Övdü

