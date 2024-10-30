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Hamas'ın Silahlı Kanadı Üç İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 3 İsrail tankının hedef alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:03
Hamas'ın Silahlı Kanadı Üç İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu.

Tankların Hedef Alındığı Yerler

Kassam Tugayları'ndan yapılan resmi açıklamada, imha edilen tanklardan birinin Cibaliya kentinde, diğer ikisinin ise Beyt Lahiya bölgesinde bulunduğu belirtildi.

İmha Detayları

Açıklamada, imha edilen tankların Merkava tipi olduğu ve patlayıcılar ile Yasin 105 füzeleri kullanılarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgeye bakım ekibinin geldiği an itibarıyla anti-personel mühimmatıyla hedef alındığı, buna karşın ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Önceki Vurulan Hedefler

Kassam Tugayları daha önceki bir açıklamasında, Gazze'nin doğusunda İsrail ordusuna ait askeri mekanizmaları hedef aldığını bildirmişti. Bu kapsamda, Gazze kentinin doğusundaki Makbere Şarkıyye yakınlarına yönelik yapılan saldırıda bir askeri nakil aracının Yasin-105 füzesiyle vurulduğu belirtilmişti. Ayrıca, bölgedeki anti-tank füzesi taşıyan bir 'Hummer' tipi cip ile buldozerin patlayıcılarla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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