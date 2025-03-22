Hamas: İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Hamas'tan Çarpıcı Açıklama: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusugü Halid Meşal, İsrail'in *ateşkes anlaşmasını ihlal etmesiyle* Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planını hayata geçirmeye çalıştığını ifade etti. Meşal, Kudüs ve Filistin Dayanışma Federasyonu tarafından düzenlenen, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 400 kişinin katıldığı çevrimiçi sempozyumda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ateşkes Anlaşmasına İlişkin İhlal ve Teyitler

Meşal, “İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri, birinci aşamanın 16’ncı gününde ihlal etmesi, savaşı sona erdirmeden yalnızca esirleri kurtarmaya çalıştığını ve Gazze'yi felaket alanına dönüştürerek Filistinlileri tehcir etmeye yönelik bir girişimde bulunduğunu gösteriyor.” dedi.

Meşal'den Ahlaki ve İnsani Uyarılar

İsrail'in ateşkes anlaşmasının esir takasıyla ilgili bölümüne bağlı kalmasının, bir *ahlaki ya da insani yapı*dan değil, takasa karşılık takasa mecbur oluşlarından kaynaklandığını dile getiren Meşal, “İsrail hiçbir zaman vaatlerini yerine getirmedi, anlaşmaları ve sözleşmeleri sürekli olarak ihlal etti.” şeklinde konuştu.

Güvenli Bölgelere Geçirme Bahanesi

Vatandaşların “güvenli bölgelere geçirilme” bahanesiyle yerlerinden edildiğini vurgulayan Meşal, bu plana Arap ve İslam ülkelerinin karşı koyması gerektiğini kaydetti. Meşal, Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in tehcir planına karşı tutumlarını övdü ve bu tutumun Gazze'yi destekleyecek şekilde *eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini* belirtti.