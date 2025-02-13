DOLAR
36,09 -0,08%
EURO
37,85 -0,13%
ALTIN
3.398,24 0%
BITCOIN
3.482.412,54 -0,4%

Hamas, İsrail'e Serbest Bırakılacak 3 Esirin İsimlerini Yarın İletecek

Hamas, 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini yarın Tel Aviv'e iletmesi bekleniyor. Anlaşmanın sürdürülmesi üzerine gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:58
Hamas, İsrail'e Serbest Bırakılacak 3 Esirin İsimlerini Yarın İletecek

Hamas, 3 Esirin İsimlerini Tel Aviv'e iletmesi bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini yarın Tel Aviv'e iletmesi bekleniyor. Hamas, yapılan anlaşmanın “imzalandığı şekliyle” uygulanacağını duyurmasına rağmen, Tel Aviv'den ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzlaşma Sağlandığı İddia Ediliyor

Haber kaynaklarına göre, İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerde Hamas ile fiili olarak uzlaşının sağlandığı ve bu konuda resmi bir açıklamanın yakında yapılabileceği aktarıldı. Ancak şu an için Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas ile herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde olduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, gün içinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmesine rağmen, İsrail'in yarın (14 Şubat) 15 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin listesini almak için hazırlandığı ifade ediliyor.

Tel Aviv'in, şu an için 3'ten fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını beklemediği de haberde yer aldı.

Hamas ve Ateşkes Durumu

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona ereceğini bildirdi. Öte yandan, Hamas'tan yapılan açıklamada Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve anlaşmanın uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

Hamas, esir takası dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine uyacakları yönünde taahhütte bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Görüşmelerden Ekonomik Açıklamalar ve Spor Müsabakaları
2
Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı
3
Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı
5
Bursa İnegöl'deki Trafik Kazasında 2 Yaralı
6
Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor
7
Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi