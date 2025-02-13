Hamas, İsrail'e Serbest Bırakılacak 3 Esirin İsimlerini Yarın İletecek

Hamas, 3 Esirin İsimlerini Tel Aviv'e iletmesi bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini yarın Tel Aviv'e iletmesi bekleniyor. Hamas, yapılan anlaşmanın “imzalandığı şekliyle” uygulanacağını duyurmasına rağmen, Tel Aviv'den ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzlaşma Sağlandığı İddia Ediliyor

Haber kaynaklarına göre, İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerde Hamas ile fiili olarak uzlaşının sağlandığı ve bu konuda resmi bir açıklamanın yakında yapılabileceği aktarıldı. Ancak şu an için Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas ile herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde olduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, gün içinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmesine rağmen, İsrail'in yarın (14 Şubat) 15 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin listesini almak için hazırlandığı ifade ediliyor.

Tel Aviv'in, şu an için 3'ten fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını beklemediği de haberde yer aldı.

Hamas ve Ateşkes Durumu

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona ereceğini bildirdi. Öte yandan, Hamas'tan yapılan açıklamada Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve anlaşmanın uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

Hamas, esir takası dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine uyacakları yönünde taahhütte bulundu.