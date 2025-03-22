Hamas: İsrail, Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Yıktı, Yargılanmalı

Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından patlayıcılarla yıkılmasına büyük bir tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu eylem, Filistin halkına karşı devam eden soykırım eylemlerini yansıtan "barbarca" bir hareket olarak nitelendirildi.

ABD'nin Rolü

Açıklamada, hastanenin yıkılmasının, ABD yönetimi'nin İsrail'e uluslararası hukuku hiçe sayarak, Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşını sürdürmesi için yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Uluslararası Mahkemelere Çağrı

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yetkili mahkemeleri, bu "barbarca eylem" ve Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen diğer tanımlanmış savaş suçları nedeniyle İsrail ve yöneticileri hakkında yasal işlem başlatmaya çağırdı.

İsrail'in Gerekçesi

İsrail ordusu, hastanenin Hamas'ın askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlak vererek havaya uçurdu. Hastanenin, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürütülen kara işgali sırasında askeri amaçlarla kullanıldığı kaydedildi.

Olayın Detayları

İsrail askerleri tarafından hastaneye yerleştirilen çok sayıda askeri aracı ve hastane içindeki tıbbi ekipmanların tahrip edilmesine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

Hastanenin Özellikleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2011-2017 yılları arasında inşa ettirilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, 33,400 metrekarelik bir alanı kaplayıp, 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve 180 odadan oluşmaktaydı. Bu hastane, Gazze'deki kanser hastaları için tek tedavi merkezi konumundaydı.