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Hamas: İsrail, Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkını Hedef Alıyor

Hamas, İsrail'in UNRWA ile ilişkisini kesmesinin, Filistinlilerin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı amaçladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:14
Hamas: İsrail, Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkını Hedef Alıyor

Hamas'tan Açıklama

Hamas, İsrail'in 2,5 milyon kişiye yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile olan anlaşmasını iptal etmesinin, Filistinlilerin geri dönüş hakkını hedef aldığını ifade etti.

UNRWA ile İletişim Kesildi

Hamas, İsrail Dışişleri Bakanlığının UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini Birleşmiş Milletler'e bildirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu durum, Tel Aviv'in uluslararası toplumu küçük düşürdüğünü ve insani değerlere karşı geldiğini gösteriyor” denildi.

Uluslararası Cevap Gerekiyor

Hamas, bu kararın Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Filistinli mülteciler meselesinin BM nezdindeki tanıklarını ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca, “Bunu, 70 yılı aşkın süre önce yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönme durumunu ortadan kaldırmak amacıyla yapıyorlar” ifadesine yer verildi.

Hareketin Sonuçları

Tel Aviv yönetimi, 1967 tarihli anlaşmayı iptal ederek, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki neredeyse 2,5 milyon Filistinli mültecinin UNRWA desteğinin kesilmesine yöneliyor. UNRWA, bu süreçte etkilenmesine rağmen, saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Yasa Tasarısı Geçti

İsrail Meclisi, UNRWA'nın yasaklanmasına yönelik iki yasa tasarısını 28 Ekim'de kabul etti. Bu yasanın uygulanması durumunda, Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisinin faaliyetleri durdurulacak ve sağlık klinikleri kapanacak.

Uluslararası Hukuka Dayalı Geri Dönüş Hakkı

Uluslararası hak örgütleri ve uzmanlar, İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan yasalarıyla Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya çalıştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugün, UNRWA'ya kayıtlı 5,3 milyon Filistinli mülteci, uluslararası hukuka dayalı mülteci statüsü ve olası müzakerelerde geri dönüş hakkına sahip.

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