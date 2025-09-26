Hamas: İsrail, Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Suçlarla Gerçekleri Örtbas Edemez

Açıklama 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü'ne denk geldi

Hamas, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceğini belirten bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne karşı savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 251 gazeteciyi öldürdüğüne dikkat çekildi.

Hamas, uluslararası düzeyde Filistinli gazetecilerle gösterilen dayanışmayı takdir ettiğini ifade ederken, Arap ve uluslararası tüm basın organlarından İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçları dünyaya duyurmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca açıklamada, uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin Filistinli gazetecilere yönelik suçları kınaması talep edilerek, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işleyen İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları çağrısı yapıldı.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci olmak üzere 22 Filistinliyi gözaltına aldığı anımsatıldı.

Son olarak, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına vurgu yapılarak, 7 Ekim 2023'ten beri 251 basın mensubunun yaşamını yitirdiğinin bildirildiği hatırlatıldı.