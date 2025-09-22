Hamas: İsrail'in Birzeyt Üniversitesi Baskını Halk Öfkesi Karşısında İflas

Hamas yöneticisi Abdurrahman Şedid baskını "çaresiz girişim" olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeriadaki bir üniversiteye yaptığı baskını, artan halk tepkisi ve uyanan öğrenci bilinci karşısında İsrail'in bir iflası olarak değerlendirdi. Kurumun Telegram hesabından yayınlanan açıklamada, Hamas yöneticisi Abdurrahman Şedid olayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Şedid, İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine düzenlediği operasyonu, Batı Şeria'da gençlerin öncülük ettiği direniş dalgasını kırmaya yönelik "çaresiz bir girişim" olarak tanımladı. Şedid, hedefin üniversite öğrencilerini etkinliklerinden uzaklaştırmak ve İslami kesime yönelik baskıyı artırmak olduğunu söyledi.

Hamas yöneticisi, İsrail'in girişimlerinin Gazze Şeridinde uyguladığı "soykırım ve aç bırakma suçlarına" karşı uyanan öğrenci bilinci ve halktaki yükselen öfke karşısındaki iflasını yansıttığını vurguladı. Şedid, işgal altındaki Batı Şeria'daki İslami kesim ve üniversite öğrencilerinin fedakârlık ve direnişin örneği olduğunu belirtti.

Şedid ayrıca Gazze'deki Filistinlilere destek verilmesinin önemine dikkat çekti ve Filistin davasının İsrail'in planlarından korunması için işgal altındaki bölgelerde öğrenci hareketliliğinin artırılması ile çeşitli halk faaliyetlerine katılım çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Birzeyt Üniversitesine düzenlediği baskında bir güvenlik görevlisinin alıkonduğu, üniversitede öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar verildiği ve öğrencilere yönelik tehdit içeren bildiriler asıldığı bildirildi.