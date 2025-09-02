DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,95 0,55%
ALTIN
4.649,36 -1,47%
BITCOIN
4.551.122,51 -1,7%

Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizlik'

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik' olarak nitelendirdi; yüzlerce sivilin öldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:44
Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizlik'

Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizlik'

Hamas'ın yazılı açıklaması ve iddialar

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alan saldırılarını 'soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik' olarak nitelendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında evleri havaya uçurduğu, yoğun hava saldırıları ve patlayıcı yüklü robotlarla mahalleleri hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bilgisine yer verildi. Hamas, 'Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, soykırım ve zorla yerinden etme planının bir parçası olarak, özellikle Gazze Şehri'ndeki masum sivillere karşı açık bir savaş yürütüyor.' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin mahallelerinde sistematik yıkım yaptığı vurgulanarak, işgal saldırıları yine 'soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik' şeklinde nitelendirildi.

Ciddi sivil kayıpları iddiası

Açıklamada, Derac Mahallesinde El-Af Ailesine yönelik yapılan katliamda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 10 vatandaşın şehit olduğu bilgisi aktarıldı. Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki İsrail saldırılarına ilişkin ise, su dolduran sivillerin hedef alındığı saldırılarda 7'si çocuk olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in işgal kararı ve planın ayrıntıları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Gaza'nın güncel durumu

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı
2
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi
3
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın BM Konuşması Filistin'in Gür Sesi Olacak
4
İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi
5
İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter