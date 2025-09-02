Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizlik'

Hamas'ın yazılı açıklaması ve iddialar

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alan saldırılarını 'soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik' olarak nitelendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında evleri havaya uçurduğu, yoğun hava saldırıları ve patlayıcı yüklü robotlarla mahalleleri hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bilgisine yer verildi. Hamas, 'Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, soykırım ve zorla yerinden etme planının bir parçası olarak, özellikle Gazze Şehri'ndeki masum sivillere karşı açık bir savaş yürütüyor.' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin mahallelerinde sistematik yıkım yaptığı vurgulanarak, işgal saldırıları yine 'soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik' şeklinde nitelendirildi.

Ciddi sivil kayıpları iddiası

Açıklamada, Derac Mahallesinde El-Af Ailesine yönelik yapılan katliamda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 10 vatandaşın şehit olduğu bilgisi aktarıldı. Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki İsrail saldırılarına ilişkin ise, su dolduran sivillerin hedef alındığı saldırılarda 7'si çocuk olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in işgal kararı ve planın ayrıntıları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Gaza'nın güncel durumu

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.