Hamas: İsrail Ofer Hapishanesine Baskın Düzenledi

Hamas, İsrail'in Ofer Hapishanesine düzenlediği baskını ve Filistinli tutuklulara yönelik saldırıları açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:40
Hamas: İsrail Ofer Hapishanesine Baskın Düzenledi

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail özel güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesinin bir bölümüne baskın düzenlediğini ve Filistinli tutuklulara saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, "Cezaevi idaresine bağlı özel güçler, Ofer Hapishanesindeki bir bölüme baskın düzenleyerek, esirleri darbetti ve gaz kullandı." ifadesi yer aldı.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat’ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmiştir.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır. Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmakta olup, 42 günlük ilk aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirler hakkında resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak İsrail basınında çıkan haberlere göre, esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığı kaydediliyor.

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