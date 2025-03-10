Hamas Lideri Meşal: 'Filistin'in Alternatifi Yok'

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin halkının kendi topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu ve dışarıdan hiçbir siyasi sistemin dayatılamayacağını açıkladı. Meşal, İsrail işgali süresince Filistinlilerin silah bırakmayacağını belirtti.

Meşal’in, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen bir onurlandırma töreninde yaptığı konuşmanın görüntüleri, Hamas'ın Telegram hesabından paylaşıldı. Bu tören, İsrail ile yapılan esir takası anlaşması ve ateşkes kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar için gerçekleştirildi.

Konuşmasında Gazze’nin ve Batı Şeria’nın halkın vatanı olduğunu dile getiren Meşal, “Gazze yalnızca halkına aittir; vatanımızın yerini hiçbir şey tutamaz” ifadelerini kullandı. Filistin'in, kendisinin dışında bir alternatifi olmadığını vurgulayan Meşal, Arap ve İslam ülkelerine olan saygılarını korurken Filistin’in özgürlüğü için bağımsız yönetim talebini yineledi.