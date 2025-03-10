Hamas Lideri Meşal: 'Filistin'in Alternatifi Yok'

Hamas'ın yurt dışı sorumlu Meşal, Filistin'in kendi kendini yönetme hakkını savunarak, dış müdahalelere karşı durduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 03:08
Hamas Lideri Meşal: 'Filistin'in Alternatifi Yok'

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin halkının kendi topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu ve dışarıdan hiçbir siyasi sistemin dayatılamayacağını açıkladı. Meşal, İsrail işgali süresince Filistinlilerin silah bırakmayacağını belirtti.

Meşal’in, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen bir onurlandırma töreninde yaptığı konuşmanın görüntüleri, Hamas'ın Telegram hesabından paylaşıldı. Bu tören, İsrail ile yapılan esir takası anlaşması ve ateşkes kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar için gerçekleştirildi.

Konuşmasında Gazze’nin ve Batı Şeria’nın halkın vatanı olduğunu dile getiren Meşal, “Gazze yalnızca halkına aittir; vatanımızın yerini hiçbir şey tutamaz” ifadelerini kullandı. Filistin'in, kendisinin dışında bir alternatifi olmadığını vurgulayan Meşal, Arap ve İslam ülkelerine olan saygılarını korurken Filistin’in özgürlüğü için bağımsız yönetim talebini yineledi.

Meşal, Filistin halkının geleceğinin yalnızca kendi ellerinde olduğunu ve dış müdahalelerin kabul edilemeyeceğini belirtti. “İşgal altındaki bir halkın silahsızlandırılması söz konusu olamaz”

Filistin’in karşılaştığı zorluklar karşısında ulusal birliğin önemine dikkat çeken Meşal, Arap dünyasını Filistin halkının yanında durmaya davet etti. Gazze’nin büyük bir komployla karşı karşıya olduğunu, halkın göç ettirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Meşal, Arap Birliği'nin Filistinlilerin göçünü reddeden kararlarını desteklersken, tehdidin yalnızca Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmadığını, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsadığını söyledi.

“Bazı dünya liderleri Filistinlileri başka ülkelere göç ettirme planları yapıyor. Ümmet bu tehdidi hissetti ancak yeterli değil; daha fazla adım atılmalı” diyen Meşal, Filistin’in bağımsızlığa ulaşmasının yolunun “cihattan geçtiğini” belirtti. Ayrıca, 6 Ekim 1973 savaşının önemine değinerek, “Eğer o savaş olmasaydı, Sina’yı geri alamazdık. Filistin’i geri almak için de benzer bir birliktelik şarttır” şeklinde konuştu.

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