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Hamas Lideri Sinvar'a Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:54
Hamas Lideri Sinvar'a Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı'ndan Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için bir taziye mesajı yayımladı.

Direnişin Sürekliliği

Pezeşkiyan, bu olayın İslam ümmetinin zulme ve işgale karşı direnişini sekteye uğratmayacağını vurgulayarak, "Düşman şunu bilmelidir ki, komutanların ve liderlerin şehadeti, İslam ümmetinin zulüm ve işgale karşı direnişinde hiçbir aksamaya neden olmayacaktır." dedi.

Sinvar'ın Mirası

Hamas lideri Sinvar'ın, hayatı boyunca İsrail'e karşı verdiği mücadeleye övgülerde bulunan Pezeşkiyan, "Sayın Yahya Sinvar'ın şehadeti, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere dünyanın tüm özgürlük tutkunu halkları için acı verici bir kayıptır." ifadelerini kullandı ve Sinvar'ın kaybından dolayı Filistin halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı'ndan Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Erakçi, "Yahya Sinvar ölümden korkmadı, son nefesine kadar cesurca savaştı. Onun kaderini güzel bir şekilde tasvir eden son görüntüleri, hem Filistinli hem de Filistinli olmayan tüm direniş savaşçıları için bir ilham kaynağı olacak." şeklinde konuştu.

Erakçi, Sinvar'ın Filistin halkının kurtuluşu adına yaptığı fedakarlıkları saygıyla andıklarını belirtti.

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