Hamas: Mescid-i Aksa İslami Kimliğini Koruyacak

Hamas, Mescid-i Aksa'nın İsrail işgali ve ihlallerine rağmen İslami kimliğini koruyacağını duyurdu; Arap ve İslam ülkelerine koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:02
Hamas, İsrail'in işgali ve ihlallerine rağmen Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini koruyacağını açıkladı.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Mescid-i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da kundaklanmasının 56. yılı dolayısıyla yayımlandı.

Açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, İsrail'in işlediği bütün suçlara ve planlarına rağmen İslami kimliğini koruyacak" ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Büyük İsrail" söyleminin, İsrail'in bölge ile dünya güvenliğine yönelik tehlikesini ortaya çıkardığı vurgulandı ve Arap ile İslam ülkelerinden Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunması için ciddi adımlar atılması talep edildi.

Hamas, İslam dünyası ve liderlerinin "tarihi sorumluluk üstlenmesi" gerektiğini belirterek Filistin halkının direnişine ve Mescid-i Aksa'nın korunmasına destek çağrısında bulundu.

Örgüt ayrıca, yarın dünya çapında "ümmete ve özgür insanlara Mescid-i Aksa ve Gazze için desteği artırma" çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın Yakılması

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı. Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Mescid-i Aksa, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunuyor ve Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

