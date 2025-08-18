DOLAR
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes Önerisini Kabul Etti

Mısır kaynaklarına göre Hamas, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de sunduğu ateşkes önerisini kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:00
Gelişme

Mısır kaynakları, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.

Kaynaklar, kabulün kapsamı ve uygulanma takvimi hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadığını belirtti.

Sonraki adımlar

Taraflardan resmi duyuruların yapılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Gelişme, bölgedeki gerilimde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor ve uluslararası aktörler süreci yakından izliyor.

