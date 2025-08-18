Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes Önerisini Kabul Etti
Gelişme
Mısır kaynakları, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.
Kaynaklar, kabulün kapsamı ve uygulanma takvimi hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadığını belirtti.
Sonraki adımlar
Taraflardan resmi duyuruların yapılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Gelişme, bölgedeki gerilimde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor ve uluslararası aktörler süreci yakından izliyor.