Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti

Hamas'tan Tarihi Adım: Yeni Teklif Kabul Edildi

Hamas, Mısır ve Katar tarafından Gazze ile ilgili sunulan yeni teklifi kabul ettiğini duyurdu. Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda bu durumu açıkladı.

İsrail’in Engellemeleri ve Anlaşma Süreci

Hayye, İsrail'in savaşın uzatılması ve hükümetin iktidarını sürdürmesi amacıyla anlaşmalara varmaktan kaçındığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce bir anlaşmayı bir yıl geciktirdiğini belirten Hayye, anlaşmanın 19 Ocak 2025 tarihinde varıldığını söyledi.

Buna rağmen, Hayye, İsrail’in anlaşmanın ilk aşamasına uyum sağlamakta başarısız olduğunu, Hamas'ın ise tüm maddelere uyduğunu dile getirdi. Hayye, İsrail’in ikinci aşamanın başlaması için müzakere masasına oturmadığını ve bölgedeki saldırıların yeniden başladığını aktardı.

Hamas’tan Önemli Açıklamalar

Hamas, daha önce imzalanan anlaşmalara uyulmasını istediğini tüm dünyaya ilettiklerini vurguladı. Hayye, “Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. İki gün önce Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık ve bunu kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz.” dedi.

Yeni teklifin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hayye, Gazze'deki direniş gruplarının Filistin halkını çaresiz bırakmayacağını, bu durumu öngörenlerin sadece hayal gördüğünü ifade etti.

Hayye ayrıca, “Filistin halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz. Tehcir ve sınır dışı yok. Direnişin silahı bizim için kırmızı çizgidir. İşgal devam ettiği sürece silah kalacak ve halkın haklarını koruyacaktır.” dedi.