Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Cenazesi Katar'da Düzenlendi

İsmail Heniyye'nin Cenaze Töreni

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikastın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toprağa verildi. Cenaze törenine, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi önemli isimler katıldı.

Cenaze Namazı ve Törenin Detayları

Heniyye'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar’a getirildi. Hastane morgundan alınan cenaze, İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne ulaştırıldı. Cuma namazının ardından, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazında Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve diğer katılımcılar birer konuşma yaptı.

Defin İşlemi ve Taziyeler

Cenaze töreninin ardından, Heniyye'ye İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle veda edildi. Naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi. Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ve torunlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kurtulmuş, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini sundu.