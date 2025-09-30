Hamas: Sukot'ta Mescid-i Aksa'ya Baskın Çağrıları 'Din Savaşını Tırmandırma'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Sukot (Çardaklar) Bayramı bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarına sert tepki gösterdi.

Nasıreddin'in Tepkisi

Nasıreddin, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu çağrıların "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e karşı beslediği aşırılık, kin ve hilenin boyutunu ortaya koyduğunu" ve çağrıların ayrıca "Aksa'ya baskınların koruyucusu olan aşırı sağcı İsrail hükümetinin küstahlığını" yansıttığını belirtti.

Mescid-i Aksa'da tamamıyla Müslümanların hak sahibi olduğunu vurgulayan Nasıreddin, "Aksa'yı yok etmeyi veya özelliklerini değiştirmeyi amaçlayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağının" altını çizdi.

Nasıreddin, bu politikaların ve saldırıların yol açabileceği toplumsal öfkeden ve Filistin direnişinin mücadelesinden İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti. Hamas yetkilisi ayrıca Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı savunmak ve İsrail'in kutsal mekanlara saldırılarını reddetmek için Aksa'da geniş çaplı seferberlik ve nöbet çağrısında bulundu.

Sukot Bayramı ve Aksa'ya Baskınlar

İsrailli aşırılık yanlısı gruplar Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu yıl 6 Ekim'de başlıyor ve bir hafta sürüyor.

Yahudi inancına göre Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve geçici barınaklara gönderme yapıyor.

Yahudilerin diğer dini bayramlarında olduğu gibi Sukot'ta da fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2003'ten bu yana Yahudilerin İdarenin izni olmadan İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede girdiğini ve bunun Müslümanların egemenliğinin ihlali olduğunu vurguluyor.

İsrailliler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yürütüyor. İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da tarihi statükonun korunduğunu, "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer din mensuplarınınsa yalnızca ziyaret edebileceği" kuralının sürdüğünü savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor. Öte yandan İsrail içindeki Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu belirtiyor.