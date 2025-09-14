Hamas'tan Doha Çağrısı: İsrail Saldırıları Sona Ersin

GAZZE (A)

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Yarın Doha'da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde bugün dışişleri bakanları düzeyinde bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, Hamas mesajında belirtildiği üzere İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırısı bulunuyor.

Hamas tarafından dışişleri bakanları ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların genel sekreterlerine gönderilen yazılı mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmaları için yürütülen çalışmaların İsrail hükümeti tarafından sabote edildiği ifade edildi.

Mesajda ayrıca söz konusu saldırının, müzakere heyetinin Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmesinin ve ateşkese yönelik yeni bir teklif teslim almasının hemen ertesinde gerçekleştiği belirtilerek, bunun Katar'ın egemenliğine yönelik apaçık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Hamas, Gazze'deki durumun sona erdirilmesi için azami esneklik gösterdiğini; ancak İsrail hükümetinin suikastlar düzenleyerek, müzakerelere yeni şartlar ekleyerek ve katliamlar gerçekleştirerek tüm anlaşmaları baltaladığını kaydetti.

Özellikle, Hamas mesajında İsrail'in, anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasına rağmen Ocak 2025'te varılan uzlaşmayı saldırılar, katliamlar, zorla yerinden etme ve Filistinlileri aç bırakma politikalarına geri dönerek bozduğu belirtildi.

Mesajda, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım ve zorla yerinden etme planını sürdürmeye kararlı olduğu ve aşırı sağcı İsrail hükümetinin bölgede ve dünyada tehlikeli bir şekilde terör ve radikalizme kapı araladığı iddia edildi.

Hamas, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerine şu taleplerde bulundu: İsrail'in saldırılarının son bulması, liderlerinin savaş suçları ve devlet egemenliği ihlallerinden yargılanması ve İsrail'in siyasi ve ekonomik boykot yoluyla uluslararası alanda tecrit edilmesi. Mesaj, bu adımların atılması için acil harekete geçilmesini istedi.